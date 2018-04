Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Informare si Relatii Publice al Politiei Romane a transmis, joi (5 aprilie), un comunicat de presa in care a anuntat efectivele si masurile ce vor fi luate in perioada urmatoare. Comunicatul titra: „Sarbatoarea Nasterii Domnului, in liniste si siguranta”. „SARBATOAREA NASTERII DOMNULUI, IN…

- Politia Romana a confundat Pastele cu Craciunul, in anuntul privind masurile de siguranta din perioada 6-9 aprilie. Astfel, pe site-ul oficial al IGPR, este postat anuntul cu privire la “SARBATOAREA NAȘTERII DOMNULUI, IN LINIȘTE ȘI SIGURANȚA”. “Poliția Romana va fi la datorie pentru ca intreaga comunitate…

- "Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru crestinatate: Pastele catolic si Duminica Floriilor pentru crestinii ortodocsi. Tuturor romanilor care celebreaza aceste sarbatori le urez sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile!", a scris…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Pastelui Catolic si a Floriilor, ea urandu-le tuturor romanilor sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile. "Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru crestinatate:…

- Premiorul Viorica Dancila le-a transmis, duminica, romanilor ”sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile”, fie ca sarbatoresc Pastele, fie ca sarbatoresc Floriile sau onomastica.”Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii.”Tuturor…

- Cel de-al patrulea sezon al show-ului de comedie „In puii mei“, realizat de Mihai Bendeac (35 de ani), nu va mai incepe duminica, 25 februarie, asa cum anuntasera initial reprezentantii Antenei 1. Astfel, noul sezon va debuta cu o zi mai devreme, de Dragobete, si va fi difuzat in fiecare sambata, de…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs și regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfașurat in locații spectaculoase din Romania și Turcia. Pentru noua producție autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…