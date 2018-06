Stiri pe aceeasi tema

In timp ce colegii sai se aflau la Institutul Național de Medicina Sportiva (INMS), pentru vizita medicala, Denis Alibec, fotbalistul pe care Gigi Becali cerea 20 milioane de euro, se "antrena" la o cafenea din Capitala. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta,…

In acest an Romania a ajuns pe primul loc in Europa la numarul de accidente grave, iar lipsa infrastructurii rutiere moderne agraveaza si ea situatia. Pe drumurile de la noi, trei din patru mașini sunt mai vechi de 10 ani, 90% dintre ele, fiind second hand. In ultimii…

La scurt timp dupa evenimentele sangeroase din decembrie 1989, averea familiei Ceaușescu era confiscata! Bani, tablouri și alte obiecte de valoare erau ridicate din "palatele" celor care au condus Romania cu mana dictatoriala, dar și de la cei care au avut legaturi cu liderul comunist.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini de senzație cu Laurențiu Reghecampf, revenit in țara dupa ce a incheiat sezonul cu Al Wahda. Antrenorul face ravagii prin București grație noului bolid, un superb Ferrari de 300.000 de euro. (VEZI…

La scurt timp dupa ce Nicolae Banicioiu a demisionat din PSD, Victor Ponta a transmis un mesaj pe o rețea de socializare. Fostul premier a scris despre Bancioiu este un mare castig pentru echipa PRO Romania. „Din 2004 Nicu Banicioiu a fost alaturi de mine in cele mai…

Sora Deliei se pregatește intens de botezul fetiței sale, care va avea loc astazi, duminica, 15 aprilie. Atat parinții, cat și nașii, Delia și soțul ei, Razvan, sunt foarte emoționați, dar entuziasmați in același timp, ca prințesa lor, Jessica va fi creștinata. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a…

- Indragita cantareața Oana Radu va prezenta emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, alaturi de Nicolai Tand, unul dintre cei mai populari chefi din Romania. ”Am o colega noua care vine cu un suflu nou. Eu și Oana ne cunoșteam de ceva vreme, am avut-o invitata de-a lungul timpului, dar uite ca niciodata…