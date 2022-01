Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Ladislau Boloni a sosit, joi, in Romania, el fiind asteptat la aeroport de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita. Boloni nu a vorbit despre discutiile cu FRF, ci s-a rezumat la a le ura reprezentantilor mass-media “La multi ani”: “Ma bucur ca sunteti multi. Am adus ceva cadouri,…

- Vechii indieni purtau bijuterii din argint pentru a scapa de migrene si pentru a-si imbunatatii aura. In timpul bataliilor din Grecia Antica, ranile soldaților se vindecau mai repede cu ajutorul unor unguente care conțineau argint, fiind crezut faptul ca are acțiune antiseptica. In Roma Antica, nobilii…

- Alimentele toxice pentru piele. Multe persoane se confrunta cu probleme serioase cu pielea. Afla care sunt alimentele pe care trebuie sa le eviți pentru ca provoaca grave probleme de sanatate.

- Fiica Roxanei Ciuhulescu are grave probleme la coloana vertebrala, la doar 13 ani. Mama ei a decis sa apeleze la ajutorul unui specialist atunci cand a vazut ca fiica ei are dureri mari de spate. Vedeta a inceput sa se ingrijoreze cu privire la starea de sanatate a fiicei sale atunci cand a observat…

- Eliza Natanticu a trecut printr-o experiența cumplita inainte de competiția Asia Express. Ce a pațit soția lui Cosmin Natanticu și de ce a trebuit sa ajunga imediat la spital, pentru a primi ingrijiri medicale. Blondina a povestit totul intr-un podcast pe Youtube. Ce probleme de sanatate a avut Eliza…

- Un raport alarmant al Unicef arata ca trei adolescenți se sinucid pe zi. Sinuciderea in randul adolescenților este a doua cauza principala de deces, dupa accidente. Romania se numara printre țarile cu cel...