- Ionuț Dolanescu a facut declarații uimitoare despre starea de sanatate a mamei sale. Maria Ciobanu urmeaza sa se intoarca in țara, din America, la sfarșitul acestei veri. Maria Ciobanu este una dintre cele mai apreciate interprete de la noi din țara și a fost supranumita "Ciorcarlia muzicii romanești".

- Maria Ciobanu a luat decizia de a se reintoarce in Romania. Celebrul artist Ionuț Dolanescu susține ca mama lui va calca, din nou, pe meleagurile natale, dupa ce a cantareața a locuit foarte mulți ani peste Ocean. In exclusivitate pentru impact.ro, cantarețul de muzica populara a vorbit despre planurile…

- Simona Gherghe a chemat mamele și concurenții singuri din casa Mireasa in living. Astfel, doamna Dana, doamna Elena, doamna Eleonora, doamna Mioara, Adrian, Elena, Larisa și Razvan au avut de luat o decizie grea.

- Intrebat vineri seara, la Digi24, care este gradul de absorbtie al fondurilor europone, Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a declarat ca doar jumatate din bani au fost cheltuiti. ”Din pacate si aici suntem intr-o situatie destul de critica, nu ma feresc sa spun acest lucru,…

- Este știrea momentului in Romania. Jill Biden, soția președintelui american, Joe Biden, va sosi in Romania pe 6 mai, avand in agenda mai multe acțiuni pe care dorește sa le intreprinda. Anunțul a fost facut de Casa Alba, in aceasta dimineața, iar plecarea primei doamne a SUA din Washington se va face,…

- Iulia Vantur a petrecut Paștele in Romania, iar acum se pare ca nu se grabește sa se intoarca in India. Celebra fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ca nu se va mai intoarce momentan la Salman Khan care a ramas sa o aștepte dupa vizita ei lunga acasa. ,,Ai grija ce spui”, i-a spus Iulia […]…

- Elena Gheorghe si Theo Rose au lansat piesa „Lumina” chiar inainte de Paște. Cele doua artiste s-au ințeles de minune și au fost foarte incantate de aceasta colaborare. „Lumina”, piesa interpretata de Elena Gheorghe si Theo Rose, imbie la dans si da o pofta extraordinara de viata. Elena Gheorghe si…

- Episodul 2 din „Istoria la raport”: Romania - Italia 1-0, in preliminariile pentru CE '84. Cel mai mare index InStat l-a avut Ladislau Boloni, ai carui parametri au fost superiori la toate capitolele mijlocașilor folosiți de Bearzot: Tardelli-Marini-Antognonia. ...