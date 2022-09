Stiri pe aceeasi tema

- Alessia Nastase a implinit 19 ani. Fata Amaliei și a lui Ilie Nastase a primit un mesaj special din partea mamei sale cu ocazia zilei ei de naștere. Amalia Nastase a distribuit doua fotografii cu Alessia pe rețelele de socializare, una de la nașterea ei, una de acum. Acestea au venit insoțite de o declarație…

- Doua romance au ajuns in prima finala de juniori a Wimbledon Under 14. S-au „batut” intre ele pentru cel mai prestigios trofeu al unei cariere de jucatoare de tenis. Sistemul nu le-a ajutat cu nimic. O recunoaște insuși antrenorul Gabriel Caloian, intr-un interviu in “ Gazeta sporturilor .” Fara a beneficia…

- Maria Ciobanu se reintoarce din Statele Unite, asumandu-si un risc enorm. Medicii i-au interzis sa mai zboare cu avionul din cauza presiunii și afecțiunilor sale. In ciuda recomandarilor medicilor, ”Ciocaria” muzicii populare romanești vrea sa-și implineasca o dorința arzatoare, aceea de-și serba ziua…

- Maria Ciobanu locuiește de ani de zile in America. Spunea ca acolo e mai liniștita, ca acolo e mai aproape de copiii ei. Intr-un interviu pentru Impact.ro , Ionuț Dolanescu a declarat ca mama lui revine pentru o perioada in Romania. Are un motiv important pentru a se intoarce aici. Tot fiul celebrei…

- Maria Ciobanu a urcat din nou pe scena, la aproape 85 de ani. Retrasa din activitate in urma cu cinci ani, ”Ciocarlia” muzicii populare romanești a oferit momente de emoție și frumoasa amintire privilegiaților prezenți la o petrecere la in sanul comunitații romanești din Los Angeles. Aflata la socializarea…

- Corina Chiriac e una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Cu o cariera de zeci de ani in muzica, ea a povestit acum cum a fost viața ei in America, a locuit 5 ani in California alaturi de regretatul ei soț, Virgil Anastasiu. Corina Chiriac nu și-a incetat activitatea in America, a continuat…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va efectua miercurea viitoare, pe 15 iunie, o vizita in Romania si se va intalni cu președintele Klaus Iohannis.Liderul de la Paris va merge sa viziteze soldații francezi aflați la baza militara Mihail Kogalniceanu din județul Constanța.Vizita va fi scurta, de…