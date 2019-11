Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista pentru Alina Sorescu. Indragita artista trece prin cele mai grele clipe, dupa ce a pierdut-o pe bunica sa. Vestea trista a fost data de Alina Sorescu, pe retelele sociale, alaturi de o fotografie de la privegi.

- Unul dintre cei cei mai cunoscuti antrenori din handbalul romanesc s-a stins azi din viata, la varsta de 72 de ani. Liviu Paraschiv, unul dintre antrenorii la moda in anii 1990-2010 in handbalul romanesc,...

- Fostul ministru Sorin Frunzaverde s-a stins din viata in aceasta dimineata la Spitalul Județean de Urgența din Reșița. Sorin Fruzaverde s-a luptat mai multi ani cu o boala necrutatoare, si a urmat tratament atat in tara cat si in strainatate. Din pacate, medicii au confirmat decesul fostului politician…

- Mihai Constantinescu a fost operat de doua ori la inima. Problemele de sanatate ale cantarețului nu mai erau un secret pentru rudele și fanii sai. In 2017, el a fost supus celei de-a doua intervenții chirurgicale pe cord. Mihai Constantinescu a trecut printr-o intervenție de inlocuirea a valvelor…

- Ziarul Unirea Zi de DOLIU pentru Poliția din Alba: Un luptator SAS, rapus de boala, a murit la varsta de doar 44 de ani S-a stins din viața Moțica Mihai, luptator al Serviciulului pentru Acțiuni Speciale, la varsta de doar 44 de ani. Boala a lovit fara veste și ni l-a luat pe colegul nostru Moțica Mihai,…

- Solista formatiei americane de punk rock The Muffs, Kim Shattuck, a decedat la varsta de 56 de ani. Shattuck, care a cantat de asemenea in formatiile Pixies si NOFX, a fost diagnosticata in urma cu doi ani...

- Un baiat de 10 ani din Franța, care a contactat E-coli de la carnea de vita vânduta într-un supermarket, a murit la terapie intensiva duminica. Nolan Moittie s-a îmbolnavit împreuna cu alți 14 copii dupa ce toți au consumat carne de vita infectata cu bacteria E-coli, scrie BBC.Nolan…