Maria Buză, la un pas de moarte în ziua în care a născut Maria Buza (51 de ani) este una dintre cele mai apreciate actrițe și artiste din țara noastra. Mereu cu zambetul pe buze, nu ai crede ca ar fi trecut vreodata printr-o astfel de drama. Maria Buza, la un pas de moarte in ziua in care a nascut Recent, invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , actrița a vorbit despre cea mai mare cumpana din viața ei. Ziua in care a devenit mama s-a transformat și in ziua in care a fost la un pas de moarte. Medicii au realizat ca este in stare critica, moment in care au facut tot posibilul pentru a o salva atat pe ea, cat și pe fiul ei. Problema de sanatate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Channing Tatum (39 de ani) și artista Jessie J (32 de ani) s-au desparțit … din nou. Miercuri, 20 octombrie, artista a dezvaluit in mediul online ca este singura. „Viața singura pe timp de pandemie este [emoji cu bolul de cristal]”. Ulterior, o sursa a dezvaluit pentru E! News ca perechea este…

- Jurnalista Adriana Stere (38 de ani) este insarcinata cu cel de-al cincilea copil. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, reporterul Pro TV a dezvaluit toate detaliile. Jurnalista Adriana Stere este insarcinata cu al cincilea copil „Tehnica și medicina ne-au sarit in ajutor cand natura a intarziat…

- Toata lumea a fost luata prin surprindere cand s-a aflat ca Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți. Iar cand ei au anunțat official printr-un filmuleț pe youtube, nu a mai fost nicio banuiala ca nu ar fi adevarat. Vedeta de televiziune a declarat de cateva ori cum se simte.... The post Gina Pistol,…

- Ilinca Vandici a debutat in televiziune ca „fata de la meteo”, a jucat in telenovele, iar acum, dupa mai bine de 15 de activitate in media, este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV. Gazda emisiunii „Bravo, ai stil!”, difuzata la Kanal D, a vorbit pentru Redacția.ro despre despre o perioada…

- Gina Pistol a dezvaluit lucruri emoționante in cadrul interviului pe care ea și Smiley l-au acordat, pentru toți fanii lor. Vedeta a marturisit ca medicii nu ii dadusera nicio șansa de a ramane insarcinata in mod natural, mai ales din cauza faptului ca a trecut de varsta de 35 de ani. Din acest motiv,…

- ”La solicitarea fanilor”, intr-un video de peste 25 de minute postat pe YouTube, Gina Pistol, 38 de ani, si Smiley, 37 de ani, inlatura valul care a insoțit relația lor, care a debutat in urma cu trei ani. Vedeta TV și muzicianul confirma ca asteapta un copil, vorbesc in premiera despre relatia lor,…

- Gina Pistol a pus de mai multe ori mainile pe abdomen intr-un mod protectiv, cum fac femeile atunci cand poarta un bebeluș in pantece. Chiar daca pana in prezent Gina Pistol și Smiley nu au dat detalii cu privire la sarcina, frumoasa blondina a scris un mesaj subtil pe rețelele sociale, in care vorbește…