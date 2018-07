Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal militar israelian a inculpat duminica o femeie de origine turca acuzata ca a transmis printre altele fonduri membrilor unei organizatii "teroriste", au facut cunoscut surse din cadrul serviciilor israeliene de securitate, relateaza AFP. Ebru Ozkan, 27 de ani, a fost arestata la 11 iunie…

- Summer Smile Festival se desfasoara timp de noua saptamani in clinicile Dent Estet, incepand cu 2 iulie si pana pe 2 septembrie. Campania de tratamente stomatologice la preturi reduse are o tematica diferita in fiecare saptamana si se adreseaza atat pacientilor noi, cat si celor existenti.

- Consiliul Directorilor Executivi al Bancii Mondiale a aprobat un nou Cadru de Parteneriat de Tara (CPT) cu Romania, cu o perioada de cinci ani, care va avea ca prioritati investitiile in oameni, sustinerea unei dezvoltari mai dinamice a sectorului privat si un grad de pregatire mai avansat in fata dezastrelor…

- Incepe aglomeratia la casele de sanatate: romanii care intentioneaza sa calatoreasca in afara tarii solicita cardul european de sanatate, care le permite sa beneficieze de asistenta medicala gratuita in caz de urgenta pe teritoriul Uniunii Europene, dar si in tari precum Islanda, Lichtenstein, Norvegia…