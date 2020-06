​Maria Bun, ultima ţesătoare a Aradului, propusă la titlul UNESCO de "Tezaur uman viu" Ultima tesatoare din judetul Arad care lucreaza la razboi la fel cum se facea în secolele trecute va fi propusa de autoritati pentru a fi declarata &"Tezaur uman viu&", un titlu onorific înfiintat de UNESCO, dupa ce toata viata a creat mii de obiecte vestimentare sau de decor pentru case, cu motive traditionale, relateaza Agerpres.



Maria Bun, din localitatea Sicula, tese pe un razboi vechi de peste 150 de ani, iar costumele sale populare au cautare în toata lumea, astfel ca face cu greu fata comenzilor, primite inclusiv de la interpreti de muzica populara. Ajunsa la vârsta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima tesatoare din judetul Arad care lucreaza la razboi la fel cum se facea in secolele trecute va fi propusa de autoritati pentru a fi declarata "Tezaur uman viu", un titlu onorific infiintat de UNESCO, dupa ce toata viata a creat mii de obiecte vestimentare sau de decor pentru case, cu motive traditionale.…

- Un tren cum nu s-a mai vazut pana acum la noi a fost in probe miercuri, de Sanziene, la Pascani. Trenul era imprimat cu modele traditionale, iar pe partea din fata avea culorile drapelului romanesc. Trenul este produs de Electroputere VFU Pascani. Productia de serie va incepe odata cu semnarea unui…

- Iesind din mare la 952 de kilometri nord-vest de Honolulu, Hawaii, doua stanci golase par un reper important doar pentru pasarile de mare. Cele doua stanci care se ridica din valuri pana la aproximativ 50 de metri ascund un urias rezervor de magma sub ele si, conform geologilor, sunt varfurile lui…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Universitatii Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri, intr-o interventie live pe pagina de Facebook a clubului, ca formatia sa are sanse sa castige in acest sezon titlul de campioana, aflandu-se la doar 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj, potrivit Agerpres."Cu…

- Liviu Antonesei a ajuns la episodul 26 din al sau Jurnal din celula și ograda. Titlul acestui articol Mediocritate, aroganța și autoritarism este destul de explicit pentru subiectul abordat. Autorul scrie ca in noul episod din jurnal a „ incercat sa radiografiez oleaca mai detaliat psycheea celor…

- Turneul feminin de tenis de la Montreal, programat in perioada 7-16 august, a fost amanat oficial pana in 2021, din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut de WTA , intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial. Decizia a fost luata in urma solicitarii guvernului provinciei Quebec de…

- Antrenorul campioanei SCM Rm. Valcea crede ca actualul sezon e unul deja compromis. „Trebuie sa jucam 15-16 meciuri intr-o luna. Cum se poate acest lucru?”, spune oficialul Sportul mondial a fost oprit de pandemia de coronavirus. Sportivii așteapta cu nerabdare clipa in care vor fi din nou pe teren,…

- Noile PEUGEOT 208 și PEUGEOT 2008 au fost recompensate cu Red DotDesign Award la categoria ‘Product Design’ 2020. Cele doua modele PEUGEOT au impresionat juriulinternațional prin designul lor exterior sportiv și calitatea finisajelor. Este așasea oara când constructorul…