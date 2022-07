Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Oana Zavoranu și medicul Bogdan Ioan Furtuna continua! Ce a marturisit acesta despre vedeta care l-ar fi șantajat, in exclusivitate pentru Antena Stars. A facut declarații șocante, dupa ce bruneta a fost trimisa in judecata.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au fost din nou la judecatorie, asta dupa ce omul de afaceri a declarat ca ea a facut in weekend plangeri la poliție. Iata ce au declarat cei doi, in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Cu toții știm ca in ultima vreme au aparut multe discuții cu privire la Iulia Salagean și relația dintre Gabi Badalau și Bianca Dragușanu, mai ales pentru ca afaceristul i-ar fi trimis blondinei mai multe mesaje. In exclusivitate pentru Antena Stars, Iulia Salagean a ținut sa faca lumina in acest caz,…

- Puya și Melinda sunt la doar cateva ore distanța de cea mai mare competiție la care au particiapt pana acum in varianta de cuplu, astfel ca, direct din aeroport au oferit un interviu exclusiv pentru Antena Stars. Iata ce au dezvaluit despre relația lor, dar și cine o sa le lipseasca cel mai mult!

- Amalia Ballantoni este implicata intr-un nou scandal, asta dupa ce vecinii au acuzat-o ca vedeta maltrateaza animale. Amalia Bellantoni a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca s-a trezit cu Poliția de mai multe ori la ușa, dar și la restaurantul pe care il deține.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a facut dezvaluiri șocante despre lupta cu depresia. Ce a marturisit partenera de viața a lui Viorel Lis despre boala cu care tot mai multe persoane se confrunta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dana Marijuana a facut dezvaluiri șocante despre moartea iubitului ei. Ce a marturisit vedeta despre decesul partenerului ei. Cantareața susține ca o femeie razbunatoare i-a vrut raul barbatului.