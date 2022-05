Stiri pe aceeasi tema

- „Rusia este țara care trebuie denazificata, nu Ucraina”, spune lidera trupei Pussy Riot, dupa ce a reușit sa fuga din Rusia din arestul la domiciliu și a ajuns in Lituania. Aceasta susține ca țara ei are nevoie de o perioada de reflecție, la fel ca Germania dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Intre…

- Potrivit oficialului de la Kiev, anchetatorilor ucraineni care investigheaza crimele de razboi comise de armata lui Putin li s-au alaturat politisti din mai multe tari europene."Pana in acest moment, Politia Nationala a Ucrainei a inregistrat 10.800 de anchete. Ce tine de regiunea Kiev, intr-adevar…

- Dupa 10 ani de activism si condamnari la inchisoare, Maria Aliohina, una din fondatoarele trupei punk Pussy Riot a reusit sa evadeze din Rusia deghizata in curier. Prietenii au ajutat-o sa treaca granita in Belarus si de acolo in Lituania.

- Maria Alehina, membra proeminenta a trupei punk/activiste Pussy Riot, a reusit sa fuga din Rusia in pofida faptului ca se afla sub supravegherea politiei, potrivit unei declaratii facute marti de avocatului ei, transmite dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul de Interne din Rusia a inclus-o pe Maria Aliojina, componenta a trupei feminine de punk Pussy Riot, pe lista persoanelor date in urmarire si capturare, dupa ce ea a fost condamnata saptamana trecuta la o pedeapsa cu 21 de zile de inchisoare si nu s-a prezentat pentru a fi incarcerata, relateaza…

- Cercetat pentru evadare La data de 14 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au identificat un barbat, de 36 de ani, care se deplasa pe strada Zambilelor din orasul Murfatlar.Potrivit IPJ Constanta, in urma verificarilor politistii au constatat faptul ca persoana in cauza se…

- Polițiștii din Alba au identificat și reținut patru tineri cercetați și urmariți pentru talharie, inșelaciune și violare de domiciliu Polițiștii din Alba au identificat și reținut patru tineri cercetați și urmariți pentru talharie, inșelaciune și violare de domiciliu La data de 16 februarie 2022, polițiștii…

- La data de 10 februarie 2022, in jurul orei 15:40, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe bulevardul Libertații, din municipiul Hunedoara, politistii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au fost sesizati despre faptul ca un tanar a sustras din interiorul depozitului unei societati comerciale …