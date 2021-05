Stiri pe aceeasi tema

- Maria a parasit casa „Mireasa”? Fanii emisiunii s-au alarmat in numar mare, in urma celor mai recente zvonuri aparute in mediul online. Gabriela Cristea a povestit in urma cu scurt timp la „Mireasa, urzeala soacrelor” cum a fost, de fapt, situația, dezvaluind printre altele ca Liviu a sarit gardul la…

- Relația dintre Maria și Liviu se afla „pe butuci”? Radu a devenit „marul discordiei” dintre cei doi? La asta s-au gandit fanilor lor, in urma celor mai recente imagini difuzate in premiera la Mireasa, urzeala soacrelor, in care cei doi barbați și-au aruncat „sageți” chiar de fața cu ceilalți concurenți.…

- Astazi e o zi speciala in viața Nicoletei și al lui Catalin Stoica de la Mireasa pentru fiul meu. Foștii concurenți il sarbatoresc pe fiul lor care implinește varsta de 1 an. Ce urare i-a facut tanara micuțului.

- Alina și Maria s-au certat pe tereasa, dupa ce Alinei i s-a reproșat faptul ca a purtat o fusta prea scurta la dans. Atunci cand Radu a ridicat-o, concurentei i s-a vazut posteriorul, lucru care a deranjat-o pe iubita lui Liviu.

- Liviu și Maria au avut parte de tensiuni, dupa intervențiile presupusei foste iubite a tanarului. Dupa discuții, concurenții au spus ca vor sa se desparta, insa au revneit ulterior la sentimente mai bune.

- Momente din ce in ce mai grele pentru Liviu, concurent la Mireasa, urzeala soacrelor. Cand totul parea sa fie bine intre el și iubita lui, iata ca fosta soție și-a facut apariția și i-a dat toate planurile peste cap. Dupa ce fosta lui soție a facut acuzații usturatoare cu privire la trecutul lui, astazi…

- O mai ții minte pe Andrada Lungoci de la MPFM? Tanara a fost una dintre cele mai controversate foste concurente, dupa ce a avut mai multe relații in timpul participarii sale la show-ul matrimonial. Iata cum arata acum Andrada de la Mireasa pentru fiul meu.