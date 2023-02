Mari probleme cu mașinile Mercedes-Benz. Peste 300.000 de plângeri din partea proprietarilor de vehicule diesel Se spune ca producatorul german de automobile ar fi indus in eroare clientii cu privire la conformitatea anumitor vehicule diesel, cu standardele de emisii de oxid de azot (NOx). Mercedes-Benz neaga ca in vehiculele sale au fost instalate dispozitive de infrangere, care pot modifica nivelurile de emisii ale vehiculelor. Un purtator de cuvant al companiei a declarat intr-un comunicat: ”Credem ca pretentiile sunt lipsite de fond si ne vom apara cu fermitate impotriva lor”. Procesul colectiv urmeaza scandalului ”dieselgate” care a cuprins Volkswagen dupa ce a recunoscut ca a inselat testele pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

