Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful DSU, a anunțat ca Romania reduce carantina de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala. Excepție de la carantina: personalul navigabil roman;ȘTIRE IN CURS DE ACTUALIZARE.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, ca apelul Partidului Civic Maghiar (PCM) este nefondat si a respins definitiv inregistrarea fuziunii dintre acesta si Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT). Minuta sentintei a fost publicata pe portalul instantelor de judecata din Romania. Anterior,…

- Deputatul UDMR Jozsef-Gyorgy Kulcsar a declarat, potrivit Maszol.ro, ca pentru comunitatea maghiara din Transilvania „1 Decembrie nu ofera niciun motiv de sarbatorire” si ca aceasta data este considerata „o zi de doliu”. Parlamentarul mai spune ca „Romania ar trebui sa isi indeplineasca promisiunile…

- Președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat marți ca politicienii au reușit sa puna punct “haosului politic prin maturitate și responsabilitate”, la fel cum “parinții Marii Uniri s-au concentrat pe ceea ce ii unea”. “Sarbatorirea a 103 ani de la reunirea intr-un singur stat…

- Politistii de frontiera au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, 11.600 pachete cu tigari, in valoare de peste 98.000 lei, provenite din contrabanda, iar o parte din cantitatea de tigari a fost trecuta peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul unei drone, a anuntat, joi, purtatorul…

- Guvernul a prelungit starea de alerta pentru 30 de zile, menținand restricțiile introduse la finalul lunii trecute. Astfel, carantina de noapte ramane valabila, accesul in magazinele neesențiale sau centrele comerciale le va fi in continuare permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boala,…

- La data de 29 octombrie, s-au implinit 146 de ani de la nașterea Majestații Sale Regina Maria, consoarta Regelui Ferdinand și mama Regelui Carol al II-lea al Romaniei. Ramasa in amintire drept „Regina inimilor” sau „Mama raniților”, datorita dragostei și daruirii pe care le-a aratat poporului in timpul…

- Continuam astazi analiza actiunilor Ungariei de intruziune in spatiul Romaniei, ceea ce am numit, cu multa vreme in urma, aici la LARICS, actiuni de de-suveranizare a Romaniei si, ulterior, de co-suveranizare a Ungariei in Transilvania. Actualele proiecte de achizitii de cladiri sau de terenuri arabile…