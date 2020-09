Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea cu 14% a pensiilor ar crește cheltuielile „cu pana la 1,2%” Foto: fitchratings.com. Propunerea guvernului liberal de majorare a pensiilor cu doar 14% de luna viitoare ar reduce provocarile la adresa consolidarii finantelor publice. Aprecierea a fost facuta de agentia de evaluare…

- Naguma Medical Supply a livrat ieri 2.749.550 maști medicale catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș. Livrarile vor avea loc zilnic intrucat se dorește acoperirea unui numar cat mai mare de locații, in cel mai scurt timp, pentru a veni in sprijinul celor care au nevoie de maști, a comunicat astazi,…

- Presedintele Klaus Iohannis a acuzat fosta guvernare PSD in cazul uciderii sangeroase a interlopului Emi Pian. Iohannis a amintit ca PSD a incercat sa distruga legile justitiei si sa-i apere pe penali in detrimentul oamenilor cinstiti.Klaus Iohannis a precizat ca exista o preocupare serioasa din partea…

- Romanii sunt cei mai conștiincioși angajați din UE, cu cel mai mic numar de absențe de la serviciu. Europenii care au chiulit cel mai mult in timpul pandemiei Cele mai scazute rate ale absentelor de la munca in primul trimestru din 2020 inregistrate in randul statelor membre ale Uniunii Europene sunt…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, crede ca estimarea Comisiei Europene care prevede o scadere a economiei Romaniei cu 6 % in acest an este una pesimista. Declarația a fost facuta, miercuri, la videoconferinta Profit Financial Forum "Finantam repornirea economiei". "Comisia a pastrat pentru Romania…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, vor putea obține compensații de pâna la 50.000 de euro din fonduri europene, iar fermierii, pâna la 7.000 de euro, sub forma de sume forfetare, potrivit unei masuri de urgența votate de Parlamentul European,…

- Cercetatorul Radu Silaghi-Dumitrescu, care preda biochimie, enzimologie clinica si imunologie la Universitatea Babes-Bolyai, sustine ca Romania a luat o decizie buna prin spitalizarea asimptomaticilor infectati cu COVID-19, iar cei care sustin ca virusul e o exagerare facpropaganda pentru crima”.

- Capacitatea de inovare a Romaniei trebuie sa creasca pentru a putea face fața exigențelor planului de relansare european și cadrului financiar multianual 2021-2027 Comisia Europeana a propus un plan de relansare in valoare de 750 miliarde de euro pentru ca economia UE sa depașeasca cu succes criza provocata…