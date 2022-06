Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Kellogg se va imparti in trei companii independente, in cea mai recenta revizuire corporativa din SUA, menita sa-si simplifice structura si sa-si concentreze atentia pe afacerile cu snackuri, care este cea mai profitabila activitate a sa, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- pentru agentia de presa SHANA a ministerului, transmite Reuters. Oficialul nu a dat un motiv pentru cresterea veniturilor, care vine in conditiile in care preturile petrolului aproape s-au dublat fata de acum un an din cauza razboiului din Ucraina si ca efect al redresarii economice globale dupa pandemia…

- Cea mai mare companie aeriana a Rusiei, Aeroflot, a anuntat vineri ca a cumparat opt avioane Airbus A330 de la companii straine de leasing, ”ca parte a indeplinirii obligatiilor contractuale”, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un tribunal rus a prelungit vineri cu o luna detenția preventiva a jucatoarei profesioniste americane de baschet Brittney Griner, a declarat avocatul acesteia pentru Reuters, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatile sanitare americane au anuntat, vineri, ca ancheteaza 109 cazuri de hepatita de origine necunoscuta inregistrate la copii din SUA, dintre care cinci soldate cu deces, transmit AFP si Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind aplicarea de sanctiuni economice in raspuns la „actiunile neprietenoase ale anumitor state straine si organizatii internationale”, a anuntat marti Kremlinul, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . Documentul nu ofera niciun fel de detalii privind…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a acumulat o participatie de 9,2% la platforma de socializare Twitter, o dezvaluire care a provocat cresterea cu 26% a pretului actiunilor Twitter, informeaza Reuters.

- China a decis sa restricționeze vizele pentru oficialii americani, ca raspuns la restricțiile privind vizele americane pentru unii oficiali din China, a anunțat joi un purtator de cuvant al ministerului chinez de externe, citat de Reuters . Statele Unite au restrictionat vizele unor oficiali chinezi…