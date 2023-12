Mari bănci de dezvoltare s-au angajat la summitul COP28 să-şi intensifice eforturile în domeniul climei Intr-o declaratie care va fi anuntata la evenimentul de la Dubai, grupul, inclusiv Banca Mondiala si colegii regionali, a declarat ca fereastra de oportunitate pentru a asigura o planeta vie ”se inchide rapid”. Apelurile de revizuire a modului in care sunt conduse bancile ca raspuns la criza climatica au luat amploare pe fondul unor evenimente meteorologice extreme record si, desi grupul a platit o finantare record de 61 de miliarde de dolari in 2022, aceasta ramane doar o fractiune din ceea ce este necesar. Odata cu cresterea emisiilor globale si in ciuda faptului ca secretarul general al Natiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a lansat cea de-a sasea editie a Sondajului sau cu privire la clima. Desfasurat din anul 2018, sondajul BEI cu privire la clima ofera informatii privind opiniile legate de schimbarile climatice ale oamenilor din marile economii din intreaga lume, cu peste 30 000 de…

- Guvernele fac progrese insuficiente in ceea ce priveste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in vederea prevenirii celor mai grave urmari ale incalzirii globale, conform unui raport al Natiunilor Unite publicat marti, transmite Reuters. {{713802}} Raportul vine cu doar citeva saptamini inainte…

- Actuala administratie si-a propus reabilitarea a 50 de kilometri de linie de tramvai, astfel incat toata reteaua din Bucuresti sa fie modernizata, a declarat, joi, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Bucurestiul are o retea de tramvai de aproximativ 150 de kilometri, mai putin de 100 au fost…

- Banca Transilvania din Romania și-a pastrat poziția de lider in topul celor mai mari creditori din Europa de Sud-Est. Activele bancii au crescut cu 7,1% pe an in 2022, la circa 27,1 miliarde de euro, pe fondul creșterii creditelor și depozitelor, arata clasamentul anual realizat de agentia de presa…

- Fondul European de Investitii (FEI) a semnat acorduri cu cinci banci locale pentru a sprijini IMM-urile din Romania prin garantii directe cu o valoare totala de un miliard de euro. Cele cinci banci semnatare, Banca Comerciala Romana, Banca Transilvania, CEC Bank, Raiffeisen Bank si ProCredit Bank, sunt…

- Țarile arabe sau țarile cu cetațeni majoritari musulmani s-au mobilizat mai greu in cazul razboiului dintre Israel și Hamas. Țarile arabe considera ca este un razboi intre musulmani și evrei, de aceea au inceput sa dea semnale tot mai clare ca vor interveni direct in razboi, daca Israelul intra in Fașia…

- Dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore in Europa a dat rezultate ambigue, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana (ECA) in raportul intitulat: „Energia din surse regenerabile offshore in UE – Planuri ambitioase de crestere, dar sustenabilitatea ramane o provocare” publicat luni. Este posibil…

- Un oficial din conducerea Bancii Europene de Investitii a declarat ca "bratul financiar" al UE va rezista la presiunile de a investi in industria de aparare, insa a sugerat ca tehnologiile cu dubla utilizare, care pot fi utilizate atat in scopuri civile, cat si in scopuri militare, vor ramane in vizorul…