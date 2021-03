Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva dintre cei mai cunoscuți actori romani sunt provocați sa povesteasca scene memorabile din cariera lor, oferind detalii inedite din culise, la TIFF Unlimited, informeaza Mediafax. Actorii sunt provocați de un alt actor, Alex Bogdan, sa revada și sa comenteze scene memorabile din cariera…

- Celebrul actor sovietic și rus Andrei Meagkov, care a murit astazi la virsta de 82 de ani, s-a produs și in Moldova, alaturi de actori moldoveni, la studioul Moldova-Film, cu regizorul Nicolae Ghibu, relateaza Noi.md. Andrei Meagkov a jucat in doua filme turnate la studioul Moldova - film: „Corespondentul…

- Kit Harington și Rose Leslie, actori in ”Game of Thrones” și-au intampinat recent baiețelul in liniște, a confirmat un reprezentant al revistei ”E! News”, adaugand ca sunt „foarte, foarte fericiți!”. Kit Harington și Rose Leslie au devenit parinți Cei doi actori, care i-au interpretat pe iubiții Ygritte…

- Loteria Romana a anuntat ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 1,72 milioane de euro, iar biletul norocos a fost jucat in Bucuresti, sector 3 si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 18,50 lei. „S-a…

- Mihai Onicas a jucat la FC Viitorul in 38 de partide, intre 2011 si 2013, atat in Liga a 2 a, cat si in primul esalon. Fotbalistul roman Mihai Onicas isi serbeaza miercuri, 27 ianuarie, ziua de nastere, mijlocasul la inchidere implinind 31 de ani. In prezent la formatia de Liga a 3 a SCM Zalau, Onicas…

- Mijlocasul de 22 de ani are, deocamdata, un singur trofeu cucerit in strainatate, Supercupa Belgiei, cu Genk. La cum merge insa actuala sa echipa in Scotia, fanii pot pune deja sampanie la rece.

- Actrita Monica Davidescu isi doreste ca 2021 sa aduca din nou spectatorii in salile de teatru, iar artistii sa isi poata continua proiectele. "2021 sper sa fie un an in care sa ne reluam activitatea si sa ne putem continua proiectele, sa invitam din nou publicul la teatru. Sa fim sanatosi…

- Humoreanul Ionuț Belei este caștigatorul sezonului 8 Chefi la cuțite. Tanarul bucatar a impresionat de-a lungul tuturor edițiilor cu preparatele elegante și perfect preparate, fiind de multe ori in topul preferințelor juraților, așa ca a fost vazuta fireasca intrarea lui in finala. Nu la fel de normala…