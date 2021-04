Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreeședintele executiv al Comisiei Europene Margrethe Vestager spune ca a avut o intalnire „constructiva” cu ministrul roman al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența.

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta de lucru, la Palatul Cotroceni, luni, 26 aprilie, pentru ora 16.00. Ședința de lucru va avea ca tema Planului Național de Redresare și Reziliența. Au fost convocati la Cotroceni prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, președintele Camerei…

- Deputatul Daniel Suciu (PSD BN): „Ceea ce era previzil s-a intamplat. Vestitul PNRR a fost balmajit de actualul Guvern iar Comisia Europeana evident ca ne-a trimis la plimbare…” Deputatul PSD BN Daniel Suciu a criticat felul in care actualul Guvern s-a ocupat de Planul Național de Redresare și Reziliența.…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Afirmațiile vin in contextul in care vicepremierul Dan Barna…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri la TVR 1 ca forma Planului Național de Redresare și Reziliența cu care ministrul Cristian Ghinea a mers la Bruxelles a primit observații din partea Comisiei Europene. „In discutiile si negocierile din coalitie am cazut de acord asupra unei forme…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa discutii cu liderul PNL, cu premierul Florin Citu, cu cei doi vicepremieri si cu ministrul proiectelor europene, pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta, ca va fi pus accent pe dezvoltarea sistemului de sanatate, pentru care vor fi…

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca seful statului va avea o sedinta de lucru pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta cu prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, viceprim-ministrul Dan Barna si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Sedinta este programata de…