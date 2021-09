Daneza Margrethe Vestager, comisarul european pentru concurenta, a urmarit 'firul' discursului de miercuri al sefei sale, Ursula von der Leyen, despre Starea Uniunii Europene, tricotand, dupa cum au surprins-o imagini filmate in Parlamentul European, noteaza Reuters. Margrethe Vestager a stat calm si a tricotat in Parlamentul European de la Strasbourg in timp ce presedinta Comisiei si-a sustinut discursul de o ora in fata eurodeputatilor. Vestager a fost filmata de televiziunea interna care a efectuat transmisia, dar nu era clar la ce lucra. In trecut, daneza a postat fotografii cu elefanti…