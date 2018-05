Stiri pe aceeasi tema

- Kidder, de origine canadiana, a murit pe 13 mai, potrivit agentei Camilla Fluxman Pines, care a confirmat informatia pentru The Hollywood Reporter. In afara de primele patru filme din franciza "Superman", actrita a mai jucat alaturi de Robert Redford in "The Great Waldo Pepper" si cu Richard Pryor…

