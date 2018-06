Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Saftoiu a scos la iveala un caz revoltator despre un tanar care a fost umilit in Romania, dar apreciat in Marea Britanie. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, aceasta a scris: "...la noi nu a putut sa ia bacalaureatul doar pentru ca e surd și LMGR/LSR (limbajul surzilor din Romania)…

- Absolventii de liceu care nu s-au inscris pentru a sustine examenele de Bacalaureat, dar si tinerii care nu au reusit sa promoveze examenul maturitatii, se pot indrepta catre alte domenii cum ar fi scolile postliceale sau cursurile de calificare. Anul trecut, doar 116.000 dintre absolventii promotiei…

- Cateva mii de persoane din județul Vaslui nu au in prezent medic de familie, dupa ce specialiștii in domeniu au renunțat, pe rand, la activitatea in cabinetele din mediul rural. Pe langa Coroiești, Pochidia și Malușteni, acum a ramas fara medic de familie și comuna Albești. Criza medicilor de familie…

- Pentru prima data in tara va fi folosit limbajul semnelor si vor urca pe scena doi copii cu deficiente de auz, in spectacolul profesionist "Visand Glasuri", ce se va juca marti, 27 martie, la Teatrul "Gong" din Sibiu, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. "Ziua Mondiala a Teatrului va fi marcata in…

- Apa cu spuma in raul Bega a fost filmata de un tanar in zona ecluzei din localitatea Uivar. Cel care a realizat filmarea a susținut ca in zona miroase puternic a detergent. Reprezentanții Administrației Bazinale Apa Banat susțin ca nu este vorba despre poluare in zona. Imaginile cu valurile de apa cu…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta marti, de la ora 18.00, premiera spectacolului "Visand Glasuri" dupa un concept de Nicoleta Lefter, primuul spectacol montat in Romania care aduce in prim plan limbajul semnelor.

- O aplicatie de invatare a limbajul mimico-gestual, prima de acest gen din Romania, care poate fi utilizata gratuit de persoanele cu deficiente de auz sau vorbire, dar si de oricine vrea sa invete limbajul semnelor a fost lansata, miercuri,...