- Margherita de la Clejani (29 de ani) a fost mereu o prezența controversata in showbiz-ul romanesc. Pe numele sau real Manole Miryam Margareta, fata Clejanilor a fost in ultimii ani implicata in diverse scandaluri legate de consumul de alcool și droguri și atras adesea atenția presei mondene postand…

- Dupa ce Fulgy, fratele Margheritei, a ieșit in evidența, din nou, iata ca a venit și randul altui membru al familiei. Margherita, sora mai mare a lui Fulgy, fiica lui Ionița și a Vioricai de la Clejani, atrage, din nou, atenția publicului, dupa ce a postat pe TikTok un videoclip in care apare dansand…

- In timp ce problemele se țin lanț in familia Clejanilor, dupa ce Fulgy a fost internat la psihiatrie, iar parinții lui au decis sa il denunțe la Poliție, singura care duce o viața liniștita este Ramona, fiica nelegitima a lui Ionița. Cați bani caștiga Ramona, fiica lui Ionița de la Clejani Cantareața…

- Ionița de la Clejani e casatorit de ani buni cu soția sa, Viorica, iar impreuna aceștia au doi copii: pe Fulgy și pe Margherița, insa nu sunt singurii moștenitori ai cantarețului. Ramone Manole sau Ramona de la Clejani e fiica nelegitima a artistului, tanara pe care el nu a recunoscut-o niciodata.

- In timp ce mandria Clejanilor, Fulgy, este internat intr-un spital de psihiatrie din Capitala, Ramona Manole, sora lui vitrega, și-a adunat toate forțele și a decis sa spuna adevarul despre amenințarile cu moartea pe care le-a primit din partea fratelui sau vitreg. Fiica lui Ionița de la Clejani a recunoscut…

- Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a dezvaluit unde și-a petrecut seara inainte sa fie prins de poliție drogat la volan. Tanarul a mers la studioul lui Alex Velea pentru o melodie, iar apoi au și sarbatorit colaborarea cu o masa impreuna. Dan Manole, fiul Vioricai de la Clejani, a…

- Intalnire de gradul 0 in showbiz-ul romanesc! Fulgy și Alex Bodi, impreuna la un local de fița din Capitala. Chiar fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a imortalizat intalnirea cu fostul soț al Biancai Dagușanu și a postat imaginile pe contul sau de Instagram! Mai mult decat atat, Fulgy l-a…

- Fiica lui Ionița și a Vioricai de la Clejani, Margherita, pare ca s-a ”cumințit”, la un an de la accidentul pe care l-a provocat in București. Aceasta s-a dedicat mai mult vieții profesionale și a reușit sa se țina departe de scandaluri. Margherita de la Clejani, schimbare radicala la 1 an de la accident…