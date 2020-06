Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din localitatea argeseana Bughea de Jos, care s-a filmat cand si-a asmutit cainele sa omoare un alt caine, este cercetat penal, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Precizarile au fost facute dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre acest caz de violenta…

- Margherita de la Clejani continua sa socheze. Dupa ce in ultimele zile a reușit sa atraga toata atenția asupra ei, acum fata Clejanilor transmite un mesaj pe rețelele de socializare, oamenilor legii.

- Ionita de la Clejani a spus ca, in calitate de tata, a fost ingrijorat dupa ce a aflat ca fiica sa, Margherita, a provocat un accident sambata dimineata pe bd.Gheorghe Șincai din Capitala. "Ii multumesc lui Dumnezeu ca nu s-a intamplat mai rau de atat. Nu a fost nicio victima. Nu s-a intamplat…

- Polițiștii au oprit o petrecere organizata intr-o locuința din Cugir, sambata seara. Oamenii legii au gasit in locație 9 persoane cu varste cuprinse intre 20 și 32 de ani, care nu și-au putut justifica prezența potrivit Ordonanțelor Militare. Gazda, o tanara de 29 de ani, s-a ales cu dosar penal, iar…

- Aveti mare grija ce mesaje primiti sau trimiteti pe retelele sociale. O persoana din Borșa, județul Maramureș, s-a ales cu dosar penal dupa ce i-a incurajat pe ortodocși sa participe, duminica viitoare, la slujba de Inviere. Asta in conditiile in care autoritatile au facut mai multe apeluri ca oamenii…

- Un barbat de 45 de ani, din Craiova, s-a ales cu doua amenzi și un dosar penal, dupa ce a injurat și amenințat mai mulți polițiști. Aceștia din urma au mers la o locuința din cartierul craiovean Romanești, in urma unei sesizari privind intensitatea manelelor. Incidentul a fost filmat, iar imaginile…

- 1. Pana la acest moment, un numar de 72 persoane venite din Italia au fost plasate in carantina in spatiile special amenajate. Acestea au ajuns in judetul Iasi prin convoaiele organizate dinspre punctele de trecere a frontierei din zona de Vest dar si prin Aeroportul Iasi. Toate persoanele sunt…

- Directorii care cheama salariatii la scoala, risca dosar penal conform noilor legi intrate in vigoare. Cadrele didactice sunt obligate sa vina la scoala pe motivatia ca asa trebuie, scrie Antena 3. Chiar...