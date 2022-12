Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce proprietarii unui bar din mediul rural au apelat la echipa Acces Direct pentru a scapa de acuzațiile care le-au fost aduse de un consatean, victima scandalului iscat in respectiva carciuma a dat replica. Individul despre care Alexandra și familia ei au spus ca s-a taiat singur, dupa ce a inceput…

- Un barbat de 36 de ani, din localitatea maramureșeana Farcașa, a murit aseara dupa ce a fost injunghiat de femeia cu care locuia, in urma unui conflict in familie care a degenerat. Incidentul a avut loc sambata seara, la ora 21.56, cand polițiștii Secției 3 Farcașa, au fost sesizați prin S.N.U.A.U.…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava, in colaborare cu specialiști de la Biroul Național Interpol, au reușit sa prinda un barbat care in urma cu 23 de ani a injunghiat un localnic. Individul a fost gasit in Marea Britanie și extradat in Romania la finalul lunii octombrie, scrie…

- Un tanar de 28 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat cu o furca in piept de catre un consatean. Incidentul a avut loc sambata, 1 octombrie, in localitatea Badicul Moldovenesc din raionul Cahul, transmite Știri.md . Astfel, potrivit ofițerului de presa IP Cahul, Cristina Ciobanu, oamenii…

- Pe 26 august, membrii a doua grupuri, pe fondul unui conflict, s-au incaierat la intersecția dintre Splaiul Unirii și șoseaua Mihai Bravu. Participanții la incaierare s-au agresat reciproc cu bate, țevi metalice, topoare, cuțite și macete. Mai multe dintre autoturismele cu care aceștia venisera au fost…

- In vara iunie 2020, un adolescent, in varsta de 16 ani, l-a injunghiat cu un cuțit un copil de doar 12 ani, ambii aflandu-se in preajma supermarketului Kaufland din zona Alexandru cel Bun, Iași. Individul ar fi fost enervat de faptul ca prietenii din grupul sau l-ar fi urmarit cu privirea Acum, minorul…

- Trei barbați au fost arestați intr-un dosar de talharie și tentativa de omor, fiind acuzați ca l-au injunghiat pe un alt barbat, in varsta de 44 de ani, caruia i-au furat un telefon și 30 de lei.

- Zeci de politisti si mascati au impanzit Botoșaniul vineri seara, in cautarea unui barbat care si-a injunghiat sotia. Femeia abia depusese actele de divort, iar soțul s-a imbatat si a injunghiat-o. A fugit, dar a fost prins in scurt timp, informeaza Observatornews. Nu era prima data cand cei doi soti…