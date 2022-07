Promovata in Liga a III-a CS Paulești face o oarecare ”reparație morala” antrenorului Iulius Margarit. Dupa ce, acum cațiva ani, promova in acest eșalon cu Margarit la timona, dar nu se mai inscria in competiție, antrenorul plecand la Plopeni (cu care, de asemenea, a reușit promovarea), acum, in cautarea unui tehnician cu licența pentru a profesa la nivel național, cei de la Paulești s-au ”orientat” exact la el! Aseara, Margarit s-a și prezentat la reunirea echipei din Paulești, unde incearca sa ”refaca” șirul colaborarii intrerupe brusc in 2016. In sezonul precedent, Margarit a activat la Tricolorul…