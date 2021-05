Margarete – plantare și îngrijire. Reguli de bază pentru a le crește Cu siguranța ai admirat margarete, fie ca le-ai vazut pe camp sau intr-un buchet de flori superb. Insa le poți avea și acasa, pentru ca este destul de ușor sa plantezi margarete in gradina sau in ghiveci. Cuprins: Despre margarete Margarete – origini Cum plantezi margarete in gradina Margarete – plantare in ghiveci Cum sa ingrijești margaretele Boli și daunatori Despre margarete Margaretele, pe numele lor științific Leucanthemum vulgare, sunt flori de camp care cresc pe pașuni și pajiști. Fac parte din familia Asteraceae și sunt plante perene cu tulpina ierboasa, care pot atinge o inalțime… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

