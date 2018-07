Anuntul Ministerului Justitiei cu privire la cei patru candidati la sefia DNA

Dupa ce si-au depus, luni, dosarele in cadrul procedurii de selectie menite sa aleaga un nou procuror-sef la DNA, cei patru candidati inscrisi in cursa pentru prima functie in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au aflat, miercuri in jurul pranzului,… [citeste mai departe]