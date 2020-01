Marfurile si bunurile vor continua sa circule liber intre Marea Britanie si Romania pana in 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Marfurile si bunurile vor continua sa circule liber intre tara noastra si Marea Britanie, chiar daca Regatul Unit va fi de sambata, in mod oficial, in afara Uniunii Europene. Acordul de retragere a Marii Britanii din UE, asa cum a fost ratificat miercuri de Parlamentul European, prevede o perioada…

- Marfurile si bunurile vor continua sa circule liber intre Marea Britanie si Romania pana in anul 2021, chiar daca Regatul Unit va fi incepand din 1 februarie, in mod oficial, in afara Uniunii Europene (UE), afirma reprezentantii locali ai unuia dintre cei mai importanti operatori de curierat expres…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- In aceasta perioada, Marea Britanie si Uniunea Europeana vor negocia detaliile asa-numitei tranzitii comerciale, care se va aplica incepand cu 1 ianuarie 2021. Odata cu finalizarea negocierilor tehnice, este de asteptat ca pentru marfurile si bunurile care vor circula intre Marii Britanie si Uniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…