- Politia Locala Ploiesti a efectuat joi un control pe platoul Halelor Centrale si a aplicat mai multe amenzi pentru comercianti, principala neregula constatata vizand etichetarea mincinoasa. Mai exact, dupa verificarea certificatelor de provenienta, politistii locali au observant ca fructele si legumele…

- Poliția Locala Ploiești prin Serviciul Control Comercial a desfașurat in cursul zilei de joi, 12.04.2018, o acțiune de verificare in piața agroalimentara de pe platoul Halelor Centrale, in vederea prevenirii și combaterii actelor de comerț ilicit. Astfel, au fost controlate 15 societați comerciale,…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat, in cursul dimineții de marți, 27.03.2018, calitatea produselor agro-alimentare expuse spre vanzare de catre societațile comerciale cu punct de lucru pe platoul din Piața Centrala a municipiului. S-a aplicat un numar de 10 sancțiuni…

- Politia Locala Galati aduce primavara in sufletul galatencelor. Institutia anunta ca, pe data de 1 martie 2018, incepand de la ora 10:00, politistii locali vor oferi martisoare florale doamnelor si domnisoarelor, atat angajate, cat si donatoare, care vor fi prezente la Centrul Regional de Transfuzii…

- Politistii locali galateni din cadrul Serviciului Control Activitati Comerciale vor derula o serie de verificari in zonele in care comerciantii scot la vanzare produse specifice de primavara (flori, martisoare, cadouri, etc.), in perioada 10 februarie - 10 martie 2018.Pe timpul verificarilor politistii…

- Intre orele 11.00 – 13.00, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au organizat o razie in zona Halelor Centrale, in scopul prevenirii si combaterii activitatilor ilegale pe linie de comert, precum și pentru prevenirea si aplanarea starilor conflictuale, descurajarea elementelor infracționale și…