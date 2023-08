Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale „condamna ferm” atacul Rusiei asupra infrastructurii portuare din Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunare, aproape de Tulcea, și precizeaza ca „nu au fost identificate amenințari militare directe” la adresa securitații Romaniei.„Ministerul Apararii Naționale condamna…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul de miercuri dimineața a Rusiei asupra infrastructurii portuare din Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunare aflat la aproximativ 15 kilometri in linie dreapta de Tulcea, intr-un mesaj pe Twitter.Klaus Iohannis a subliniat ca astfel de atacuri care…

- In primul semestru din anul 2023, politistii de frontiera au retinut peste 2,6 milioane de pachete tigari. Traficantii provin, preponderent, din Bulgaria, India, Turcia, Moldova, Muntenegru, Serbia, Ungaria, Ucraina si Romania.

- Fermierii romani iși manifesta ingrijorarea cu privire la sistarea acordului pentru transportul de cereale exportate pe Marea Neagra, pe fondul unui anunț al Federației Ruse in acest sens. Acordul, mediat anul trecut de catre ONU si Turcia, a avut ca scop diminuarea unei crize alimentare globale, prin…

- Politistii prahoveni au dus la audieri, sambata, 11 persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de delapidare, complicitate la delapidare, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, contrabanda si contrabanda asimilata. Ancheta a pornit de la o captura de bijuterii nedeclarate la vama.…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat marti ca Moscova ia in considerare posibilitatea de a se retrage din acordul ce reglementeaza transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, motivand ca Rusia a fost “inselata” in ceea ce priveste punerea in aplicare a partilor din acest acord care se In cadrul…

- In cadrul unei intalniri televizate cu jurnalistii si bloggerii de razboi pro-Kremlin, Putin a declarat ca acordul a fost menit sa ajute tarile “prietene” din Africa si America Latina, dar s-a dovedit ca Europa este cel mai mare importator de cereale ucrainene, iar acest lucru asigura o sursa cheie…

- Dupa discuția cu fermierii ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea a declarat ca problema nu e in importul cerealelor Ucraine, ci in imposibilitatea fermierilor moldoveni de a livra cereale pe piețele de tradiționale care cumpara direct din Ucraina. Este vorba de Romania unde au ajuns 30% din cerealele…