Stiri pe aceeasi tema

- X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai multi artisti pe piata muzicala din Romania, revine in Romania cu un nou sezon! Noul X Factor vine si cu o noua formula de juriu, astfel ca Delia, Puya, Marius Moga si Stefan Banica vor trai muzica in cautarea factorului X, in curand, la Antena…

- Valul de canicula care a incins Romania a facut primele victime. Doi barbati si o femeie din judetul Suceava, care aveau si probleme de sanatate, nu au rezistat temperaturilor extreme din acest weekend. In unele zone din Moldova s-au resimtit si 43 de grade Celsius. De altfel, meteorologii au extins…

- Zi speciala in showbiz-ul din Romania! Andreea Balan schimba astazi prefixul și implinește frumoasa varsta de 40 de ani! Artista sarbatorește alaturi de oamenii dragi și de familia ei. Aceasta zi speciala nu putea sa treaca fara o declarație de dragoste din partea lui Victor Cornea! Iata ce i-a transmis!

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Miron Mitrea a explicat cum Traian Basescu și Monica Macovei au creat acest sistem securistic și in ce context a ajuns Florian Coldea sa ocupe funcții cheie in statul Roman:"Traian Basescu, la propunerea Monicai Macovei, care era un procuror comunist, a creat un sistem. A cautat niște tineri manevrabili,…

- O știre de-a dreptul incredibila s-a viralizat rapid in mediul online, dupa ce fotografiile realizate de paparazzi cu Simona Halep au aparut in presa. Jurnaliștii de la Mediaflux au dezvaluit ca marea campioana din Romania ar avea un nou iubit, pe Dorin Mateiu, un prosper om de afaceri. Doar ca diferența…

- Aurora boreala a fost vizibila din Romania, in noaptea de vineri spre sambata, la o intensitate care nu a mai fost documentata de sute de ani, precizeaza dr. Adrian Sonka, astronom in cadrul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Fenomenul a putut fi urmarit cu ochiul liber, inspre nord,…

- Fara doar și poate, Gigi Becali este unul dintre cei mai cunoscuți și mediatizați oameni din Romania, iar datorita echipe de fotbal FCSB a reușit sa-și faca auzit numele și peste hotare. Patronul campioanei Romaniei le-a lasat o impresie foarte buna multor persoane care l-au cunoscut, iar Adrian Ilie,…