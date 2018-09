Marele SECRET al Adinei Florea, propusă șefă la DNA Direcția Naționala Anticorupție are in lucru un dosar in care este vizata Adina Florea, propusa de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-șef DNA, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapte, arata un raspuns al instituției pentru Mediafax. "Dosarul la care faceți referire se afla in lucru pe rolul DNA - Structura Centrala, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapta (“in rem”). Aceasta etapa nu presupune formularea unor acuzații impotriva unei persoane, ci instituirea cadrului procesual in care se pot strange probe cu privire la fapta pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat joi ca alegerea procurorului Adina Florea pentru șefia DNA de catre ministrul Justiției trezește suspiciuni, deoarece tatal acesteia este consilier județean al PSD. Dumitru Florea, aflat la al șaselea mandat de consilier județean, a declarat pentru Adevarul ca fiica…

- Direcția Naționala Anticorupție a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca are in lucru un dosar in care este vizata Adina Florea, propusa de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-șef DNA, in cauza fiind inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapte, scrie Mediafax."Dosarul la care…

- In contextul discuțiilor din spațiul public privind situația delegarii/detașarii unor procurori la DNA și din DNA la alte parchete și ca urmare a solicitarii transmise procurorului șef al DNA de ministrul Justiției, cu referire la același subiect, in cursul zilei de 6 august 2018, Biroul de Informare…

- DNA prezinta luni situatia delegarilor si detasarilor, in replica la solicitarea transmisa de ministrul Justitiei Tudorel Toader, precizand ca “toti procurorii din cadrul DNA, delegati pe functii de executie si pe functii de conducere indeplinesc conditiile legale”, transmite News.ro . “In contextul…

- Ca raspuns la o serie de solicitari formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice al DNA face o serie de precizari despre situatia de la DNA Ploiesti. "Luand in considerare comunicatul de presa al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, din data…

- Un dosar penal pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in cauza fiind declansata urmarirea penala in rem, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).

- Succes al omului de afaceri Gigi Becali la CEDO. Becali a caștigat procesul intentat statului roman privind dosarul MApN, in care a fost condamnat privind un schimb de terenuri. Intr-o intervenție la Antena 3, Becali a comentat sentința emisa de magistrații de la CEDO. „Pana la aceasta ora CEDO a cerut…

- Succes al omului de afaceri Gigi Becali la CEDO. Becali a caștigat procesul intentat statului roman privind dosarul MApN, in care a fost condamnat privind un schimb de terenuri. Intr-o intervenție la Antena 3, Becali a comentat sentința emisa de magistrații de la CEDO.Citeste si: Ludovic Orban…