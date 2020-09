Stiri pe aceeasi tema

- Marina Voica are 84 de ani și este una dintre cele maiiubite artiste din Romania. De cațiva ani traiește la Breaza și spune ca este ofemeie fericita. Cu toate astea, interpreta poarta in suflet marele regret de anu avea copii. In adolescența, Marina Voica a aflat ca are o problema lainima și, din cauza…

- Gica Hagi (55 ani), considerat de mulți cel mai mare fotbalist roman din istorie, a dezvaluit in cadrul unui interviu ca a fost la un pas sa caștige Balonul de Aur in 1994. Conform spuselor „Regelui”, acest lucru s-ar fi intamplat daca Romania reușea sa elimine Suedia in sferturile Mondialului american.…

- Sute de turiști, printre care și romani, nu au fost lasați sa intre in Romania, in ultimele 24 de ore, din diferite motive legale. Poliția de Frontiera a descoperit, de asemenea, bunuri nedeclarate și contrafacute depașind 70.000 de lei. Amenzile au fost usturatoare! Mai multe detalii, in continuare.…

- Natalia Oreiro se plange ca a facut o reclama la tampoane igienice de care astazi ii este foarte rușine, potrivit click.ro. Dar nu mai poate sa faca nici o schimbare. Natalia Oreiro (43 de ani), cunoscuta pentru rolul lui Milagros din telenovela “Inger salbatic”, difuzata in Romania in 1998, spune ca…

- Klaus Iohannis transmite Chinei ca Huawei nu va avea acces la o viitoare licitație organizata de Romania pentru construirea rețelei 5G. Președintele a explicat ca motivul este ca asupra Chinei planeaza suspiciunea ca are ”alte interese”. Romania importa, prin Guvernul Ludovic Orban, cantitați masive…

- Chef Sorin Bontea de la emisiunea „Chefi la cuțite” este unul dintre cei mai cunoscuți și indragiți bucatari din Romania, dar puțini sunt cei care știu prin ce chinuri a trecut acesta pentru a ajunge sa aiba astazi o cariera de succes! In trecut, acesta a gatit pentru Madonna, Nicolas Cage sau Jean-Claude…

- Creșterea numarului de cazuri noi de coronavirus impune restricții drastice. Italia a actualizat lista "zonelor roșii" și a adaugat trei noi țari din Europa. Romania se afla pe locul al patrulea la numarul de noi imbolnaviri pe continent.

Anunt de ultima ora de la MAE: O tara din Uniunea Europeana a interzis accesul romanilor pe teritoriul sau Guvernul lituanian a hotarat ca, incepand din data de 13 iulie 2020,…