Cu cateva ore inainte de a trece in noul an, un barbat din Caras-Severin a primit vestea care i-a schimbat viata. A devenit mai bogat cu peste 780 de mii de euro. El a fost norocosul castigator al premiului pus la bataie de Loteria Romana in ultima zi din an. Biletul a fist jucat la agentia loto din Bozovici. Ultima data, premiul la categoria intai la Loto 6 din 49, de peste peste 4,8 milioane euro, a fost castigat pe 22 decembrie, la o agentie din Satu Mare.