Stiri pe aceeasi tema

- Pentru sezonul competițional 2019/2020 cluburile de fotbal participante la campionatul național Liga 1 pot inscrie in raportul arbitrului un numar maxim de 20 de jucatori, dintre care 9 jucatori de rezerva, cu obligația de a inscrie in raportul de arbitraj un numar minim de 8 jucatori formați la nivel…

- „Avand in vedere modificarea temporara a Legilor Jocului aprobata de IFAB la propunerea FIFA, Comitetul de Urgenta al FRF a decis ca pana la finalul sezonului 2019/2020, echipele participante in competitiile Liga 1 si Liga 2 sa poata efectua un numar de 5 inlocuiri pe toata durata desfasurarii jocului.…

- Jucatorul crescut de Real Madrid, Sergio Reguilon, l-a depașit pe Berchiche, de la Atlethic Bilbao in topul FIFA 20. Cei care joaca cu echipe din La Liga, in Ultimate Team, au avut parte de o Echipa a Sezonului plina de carduri spectaculoase, cu vedete multe. Daca mulți au stat cu ochii doar pe Messi,…

- EA Sports a anunțat echipa sezonului din Turcia in FIFA 20 Ultimate Team. Gamerii vor avea de ales dintre cateva carduri foarte interesante. Super Liga din Turcia nu are fotbaliști la fel de valoroși ca cei din La Liga, de aceea gamerii nu vor avea carduri spectaculoase precum cele ale lui Messi sau…

- Vedete ca Robert Lewandoski, Jadon Sancho sau Erling Haaland vor face deliciul fanilor in Echipa Sezonului din Bundesliga in FIFA 20. Jucatorii de Ultimate Team au de ce sa iși frece mainile de fericire, vineri vor primi o noua serie de carduri, care mai de care mai ofertante. Bundesliga, la fel ca…

- FIFA 20. Nici n-a aparut bine Echipa Sezonului din Premier League și alte 3 staruri au primit carduri care ii vor face pe jucatorii de Ultimate Team sa ii adauge pe lista de dorințe. Cardul pe care mulți gameri vor pune ochiul este cel al mijlocașului celor de la Leicester, Ndidi, 91 OVR. ...

- O serie de jucatori din FIFA 20 sunt o adevarata bataie de cap pentru oponenți. Surprinzator, nu este vorba de Messi sau Ronaldo. Toata lumea viseaza la cardurile unor superstaruri ca Messi, Neymar sau Van Dijk, dar exista o serie de fotbaliști pe care gamerii vor sa ii evite cu orice preț, asta daca…

- FIFA 20. O serie de carduri din promoția One to Watch nu vor mai suferi modificarile așteptate de gameri. Pentru ca epidemia de coronavirus a intrerupt fotbalul, nici Echipa saptamanii nu se va mai relua, probabil, in acest sezon. Chiar daca EA Sports a venit cu promoția Moments pentru a satisface…