Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus. Etapa din Japonia era prevazuta in perioada 9-10 octombrie. Este al doilea an consecutiv cand Grand Prix-ul Japoniei este anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Ultimul castigator la Suzuka a fost Valterri Bottas in 2019. The post Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei appeared first on Puterea.ro .