Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Hamilton a obținut pole position-ul in Ungaria pe o ploaie puternica care a avantajat Mercedes. Valtteri Bottas va pleca de pe locul doi din fața rivalilor de la Ferrari, Kimi Raikkonen și Sebastian Vettel.

- Pilotul german Sebastian Vettel a dominat ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Ungariei, desfasurata sambata pe circuitul Hungaroring de langa Budapesta. Vettel, care a fost cel mai rapid si in antrenamentele de vineri, a fost cronometrat pe un…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a castigat duminica Marele Premiu al Germaniei, a 11-a cursa a sezonului de Formula 1 disputata pe circuitul de la Hockenheim, dupa ce a luat startul din pozitia a 14-a, relateaza AFP. Campionul mondial en titre a obtinut al 67-lea succes din cariera sa si a revenit pe…

- Pilotul de Formula 1 al scuderiei Ferrari, neamțul Sebastian Vettel va pleca primul de pe grila de start in cursa de la Hockenheim dotata cu Marele Premiu al Germaniei. Vettel va fi urmat de finlandezii Valtteri Bottas de la Mercedes si Kimi Raikkonen de la aceeași Ferrari.

- Sebastian Vettel a fost cel mai rapid in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu al Germaniei de Formula 1, pilotul german oprind cronometrul la 1:11.212. Podiumul a fost completat de Valtteri Bottas (Mercedes) și de Kimi Raikkonen (coechipierul lui Vettel de la Ferrari). Lewis Hamilton a incheiat…

- Sebastian Vettel va pleca din pole position in cursa de la Hockenheim din fața lui Valtteri Bottas și Kimi Raikkonen, in timp ce Lewis Hamilton va lua startul doar de pe locul 14 in urma unei pierderi de presiune hidraulica la monopostul Mercedes.

- Sebastian Vettel va pleca de pe prima poziție in Marele Premiu al Canadei și va fi acompaniat pe prima linie a grilei de Valtteri Bottas. Max Verstappen, Lewis Hamilton și Kimi Raikkonen au ocupat urmatoarele 3 poziții.

- Lewis Hamilton l-a invins cu numai 0.040 secunde pe Valtteri Bottas in drumul spre pole position pe circuitul de la Barcelona, in timp ce Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen ocupa a doua linie a grilei dupa ce au rulat cu pneuri soft. Mercedes și-a confirmat statutul de favorita și și-a surclasat rivalii…