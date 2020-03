Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de Film de la Cannes continua pregatirile in ciuda epidemiei Covid-19 si a faptului ca autoritatile franceze au prelungit pana pe 31 mai perioada in care adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise. Organizatorii au transmis vineri ca selectia oficiala va fi anuntata pe 16 aprilie,…

- Epidemia de coronavirus pare sa ia amploare in Romania. Al 8-lea roman a fost confirmat cu virusul ucigaș din China. Este vorba de o femeie de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Femeia se afla in […]…

- Epidemia de coronavirus COVID - 19 pare sa ia amploare in Romania. Al 8-lea roman a fost confirmat cu acest coronavirus.Vezi și: Cercetatorii chinezi vin cu o IPOTEZA BOMBA: coronavirusul a fost transmis prin intermediul unei specii pe cale de dispariție A fost confirmat pozitiv al 8-lea…

- ​Meciul Juventus - AC Milan, din mansa a doua a semifinalelor Cupei Italiei, prevazut, miercuri, de la 21.45, a fost amânat din cauza epidemiei de infectii cu Covid-19, informeaza lequipe.fr.Partida trebuia sa se dispute cu potile închise, dar prefectura din Torino a decis amânarea…

- Marele Premiu al Thailandei la motociclism viteza, prevazut pe 22 martie, a fost amanat din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat luni vicepremierul thailandez Anutin Charnvirakul, citat de AFP. "Trebuie sa ne concentram mai intai asupra pandemiei. Trebuie sa amanam astazi cursa, pana la noi ordine",…

- Prima școala inchisa in Romania din cauza coronavirusului, dupa ce o eleva a colegiului Energetic Campina este suspecta de infectarea cu Covid-19. Adolescenta a fost de curand la Milano, iar la cateva zile de la intoarcerea in țara s-a simțit rau.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, programat pe 19 aprilie, a fost amanat pentru o data ce va fi stabilita ulterior din cauza epidemiei de coronavirus care afecteaza aceasta tara, au anuntat, miercuri, organizatorii, citati de agentiile internationale de presa. Federatia Internationala de Automobilism…