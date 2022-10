Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lupta stransa cu Charles Leclerc și Carlos Sainz, Max Verstappen va porni din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, gazduit de legendarul circuit Suzuka. Olandezul a reușit un timp de 1 minut și 29.304 secunde in Q3. Cu o diferența de doar 0.010 secunde, Charles Leclerc va…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca primul in Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka. MP al Japoniei are loc duminica, de la ora 09:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Campion mondial și lider actual al clasamentului, Verstappen a reușit…

- Monopostul AlphaTauri condus de Pierre Gasly (26 de ani) a luat foc din senin, in zona boxelor, in timpul antrenamentelor libere dinaintea Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore. Marele Premiu de Formula 1 din Singapore va avea loc duminica, de la ora 15:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima…

- Mattia Binotto, directorul echipei Ferrari, a acuzat modul in care oficialii FIA au gestionat finalul Marelui Premiu de la Monza, unul caștigat de Max Verstappen: „E o rușine!”. Ferrari a mai pierdut o cursa in care a avut avantaj, chiar pe teren propriu, la Monza. Leclerc a pornit din pole position,…

- Charles Leclerc (24 de ani) va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 de la Monza. Calificarile au fost marcate de penalizari. Inclusiv Max Verstappen (24 de ani) și Lewis Hamilton (37 de ani) au avut de suferit. Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminica, de la ora 1:00,…

- Marele Premiu al Italiei de la Monza, ce se va disputa duminica, va fi marcat de numeroase penalizari cu poziții pe grila de start a unor piloți de top, precum Max Verstappen sau Lewis Hamilton. Max Verstappen, actualul campion mondial din Formula 1 și principalul favorit și la caștigarea acestui sezon,…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a dominat ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Olandei, desfasurata sambata pe circuitul Zandvoort (4,259 km), in fata eroului local si liderul clasamentului Campionatului Mondial, olandezul Max Verstappen (Red…

- Marele Premiu al Belgie are loc azi, de la ora 16:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ri și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 3. MP Belgia, live de la 16:00 Grila de start: Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid pilot in calificarile Marelui Premiu al Belgiei, dar nu va pleca…