Stiri pe aceeasi tema

- Iernile reci au ajutat Moscova sa-i invinga pe Napoleon si pe Hitler, iar presedintele rus Vladimir Putin mizeaza acum ca preturile in crestere spectaculoasa la energie si posibilele lipsuri in iarna aceasta vor convinge UE sa forteze Ucraina sa incheie un armistitiu, in conditiile impuse de Rusia,…

- Fermierii ucraineni s-au grabit sa adune recoltele, in timp ce incendiile provocate de bombardamentele rusești au devorat intregi zone de recolte de-a lungul liniei de front in regiunea Donețk. O scurta incursiune arata un strat gros de cenușa ce acopera pamantul a ceea ce a fost un siloz uriaș de cereale…

- Pachetul de ”intretinere si aliniere” clarifica o serie de dispozitii menite ”sa consolideze securitatea juridica pentru operatori si aplicarea de catre statele membre”. De asemenea, aliniaza si mai mult sanctiunile UE cu cele ale aliatilor si partenerilor Uniunii, in special din G7. Mai mult decat…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ''sarcina comuna a intregii lumi democratice'',…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ”sarcina comuna a intregii lumi democratice”,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul summit al G20, preconizat sa aiba loc in noiembrie in Indonezia, in pofida prezentei probabile a presedintelui rus Vladimir Putin si a razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit…

- Moscova a avertizat luni ca livrarile Occidentului de arme cu raza lunga de actiune catre Kiev vor obliga Rusia sa respinga fortele ucrainene si mai departe de granițele sale, crescand, in esența, riscul unor potentiale pierderi teritoriale de catre Ucraina in urma invaziei ruse, relateaza Reuters .…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, considera ca Rusia este acum concentrata pe razboi și va fi de acord cu o incetare a focului doar cand va fi la un pas mai aproape de infrangere, informeaza Ukrinform . „Suntem de acord ca o incetare a focului este necesara, dar va garantez 100% ca atunci…