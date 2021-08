Marele Muftiu al Egiptului: “Mesajul nostru principal este pacea mondiala”

Stiri pe aceeasi tema

- "Pandemia de COVID 19 a constituit in egala masura, o provocare si o lectie pentru noi toti. Ne a testat limitele, capacitatea de adaptare, empatia si taria de character. Va doresc, dragi colegi, multa sanatate, putere de munca si intelepciuneldquo;.Sambata, 24 iulie 2021, se implinesc 157 de ani de…

- Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș a transmis in mediul online un mesaj referitor la actualul guvern al Romaniei. Mesajul integral este urmatorul: „Intr-un timp record, adica in mai puțin de 6 luni, Guvernul Cițu a facut din Romania o țara eșuata! Cu o economie EȘUATA,…

- Viorica și Ionița de la Clejani trec prin momente dificile, dupa ce fiul lor a fost luat in custodia Poliției și are de ispașit 29 de zile dupa gratii. Viorica și Ionița din Clejani au pus piciorul in prag Ionița de la Clejani a negat ca el ar fi fost cel care l-a denunțat pe […] The post Viorica și…

- Mesajul principal si permanent al Bancii Nationale a Romaniei este de parteneriat durabil si robust cu Banca Nationala a Moldovei, a declarat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la ceremonia de semnarea a noului Acord de Cooperare dintre Banca Nationala a Moldovei si Banca Nationala a Romaniei.…

- Fostul europarlamentar PSD Razvan Popa apreciaza ca persoana care a harțuit-o pe Clotilde Armand in timp ce se afla in mașina va ajunge intr-o funcție publica importanta. „Am auzit ca madam Clotilde, primarița de sector, a fost harțuita pe cand era in mașina. Vaaiii....nu știu cine este individul…

- Spitalul Sfanta Maria din Capitala a primit din nou acreditare pentru a putea face transplant pulmonar, a declarat pentru news.ro Monica Althamer, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Echipele Agentiei Nationale de Transplant, dar si ale Directiei de Sanatate Publica, au verificat conditiile din…

- Veste trista pentru fanii Andrei Mihail! Frumoasa concurenta a lui Catalin Scarlatescu a parasit aseara Chefi la cuție, cu un scor de 12 puncte. Ajunsa alaturi de Florin Revesz in fața juraților, din pacate pentru susținatorii sai, blondina nu a trecut mai departe. Imediat dupa eliminare, Andra Mihail…

- Pe 27 mai 1995 s-a stins din viața cantarețul și marele actor de teatru și film Ștefan Banica, la varsta de 61 de ani. Au trecut 26 de ani de atunci, iar fiul sau, Ștefan Banica Jr., cel care i-a și calcat pe urme in carierea artistica, a postat un mesaj comemorativ in mediul online cu privire la momentul…