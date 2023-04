Marele maestru Liviu-Dieter Nisipeanu va juca din nou pentru Romania, transferul fiind oficializat miercuri de catre FIDE, informeaza FR Sah.

In 1999, Nisipeanu a ajuns in semifinalele Campionatului Mondial de Sah disputat in Las Vegas, unde i-a invins pe principalii favoriti ai turneului, Alexei Shirov si Vasily Ivanchuk.

