China si Regatul Unit intentioneaza sa deschida discutii in vederea unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni, la Beijing, noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt, relateaza AFP.

Noul ministru britanic de externe, Jeremy Hunt, a comis luni la Beijing o gafa care a provocat explozia de ras a gazdelor sale atunci cand a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor…

Un memorandum de intelegere privind cooperarea in domeniul transporturilor si infrastructurii intre Ministerul Transporturilor din Romania si Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma din R. P. Chineza a fost semnat in marja Summit-ului "16+1" de la Sofia, se arata intr-un comunicat al Guvernului,…

Premierul Viorica Dancila va conduce delegatia Romaniei care va participa, sambata, la Sofia, in Bulgaria, la cea de-a saptea editie a Summit-ului sefilor de guvern ai statelor care sunt parte la formatul de cooperare R.P. Chineza - Europa Centrala si de Est ("16+1").

Update: Mii de oameni se indreapta in continuare spre Piața Victoriei. Mai sunt doua ore pana la marele miting. Zeci de mii de oameni se afla deja in fața Guvernului. Oamenii sunt imbracați in alb. Update: Manifestanții aflați in Piața Victoriei au incins și o hora. Update: Sunt deja sute de mii de…

Facebook a admis faptul ca Huawei și alte trei companii chineze producatoare de smartphone-uri fac parte din grupul de companii care au primit acces la datele utilizatorilor rețelei. Anunțul a infuriat mai mulți congresmeni din SUA, țara unde Huawei, al treilea mare producator mondial de smartphone-uri,…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit in cursul recentei sale vizite in China cu sotiile a doi avocati in detentie – o initiativa rara a unui lider occidental – au anuntat acestea luni, relateaza AFP conform News.ro . Merkel a discutat joi, la Beijing, cu Li Wenzu, sotia avocatului Wang Quanzhang…