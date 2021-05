Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Mason Mount (22 de ani) a cucerit primul trofeu din cariera și a oferit un discurs de adevarat campion. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League, AICI! „Nu pot sa descriu in cuvinte. E…

- Pentru londonezi este al doilea triumf in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa, dupa succesul din 2012. „Cetatenii" au ratat ocazia de a-si trece in palmares prima Liga a Campionilor. Numit la sfarsitul lui ianuarie la Chelsea, managerul german a transformat echipa albastra, i-a dat…

- Daca prezența lui Chelsea in ultimul act al competiției nu reprezeinta o noutate, pentru Manchester City va fi o premiera. Elevii lui Pep Guardiola vor disputa diseara prima finala din istorie, iar "cetațenii" nu concep altceva decat victoria in fața londonezilor.intra pe realitateasportiva.net și urmarește…

- Pep Guardiola (50 de ani), managerul lui Manchester City, a vorbit deschis despre viitorul sau pe banca „cetațenilor” și zvonurile conform carora ar urma sa revina la Barcelona. Chiar inaintea finalei Champions League, pe care Manchester City o va disputa in aceasta seara in compania lui Chelsea, Pep…

- A venit ziua cea mare: pâna la finala Champions League mai sunt doar câteva zeci de ore, iar cei doi antrenori au prefațat deja întâlnirea de pe "Dragao". Thomas Tuchel, tehnicianul celor de la Chelsea, a oferit declarația zilei înainte de duelul de cinci stele…

- Manchester City - Chelsea se joaca sambata, de la 22:00, in finala Ligii Campionilor din acest sezon. Ultimul act se va disputa pe „Estadio do Dragao”, la Porto, iar in tribune vor avea acces 16.500 de spectatori. Inițial, ultimul act din acest sezon de Champions League ar fi trebuit sa se desfașoare…

- Chelsea s-a impus cu 2-0 in returul cu Real Madrid din semifinalele UEFA Champions League și va juca ultimul act de la Istanbul contra lui Manchester City. Va fi a doua finala la rind pentru Thomas Tuchel dupa cea pierduta sezonul trecut cu PSG in fața lui Bayern Munchen. Germanul a ciștigat clar duelul…

- PSG a ratat prezența în a doua finala consecutiva de Champions League (a fost eliminata de Manchester City), iar Mauricio Pochettino spune ca un singur lucru i-a lipsit formației pariziene pentru a ajunge în ultimul act de la Istanbul (29 mai). Norocul care a facut diferența"Suntem…