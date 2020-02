Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovici si Dominic Thiem au reusit sa impresioneze, duminica, nu doar prin cele aproape patru ore de lupta de pe teren, ci si prin felul in care au ales sa isi construiasca discursurile in timpul ceremoniei de premiere.

- Novak Djokovic (2 ATP) și Dominic Thiem (5 ATP) se intalnesc ACUM in finala Australian Open 2020. Sarbul a avut un conflict cu arbitrul de scaun Damien Dumusois in setul secund. Finala dintre Djokovic și Thiem e liveSCORE AICI! Novak Djokovic a luat primul set, apoi s-a vazut sufocat de atacurile necontenite…

