- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. 'Ieri (luni, n. red.), negociatorii…

- Negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a recunoscut ca este posibil sa fie nevoie de verificari la frontiere in Marea Britanie, in contextul in care Bruxelles-ul a publicat un proiect...

- Carnetele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE dupa Brexit, sugereaza Comisia Europeana, potrivit inews.co.uk. Situatia va fi aceeasi si pentru conducatorii auto europeni ce ar vrea sa fie la volan in Regatul Unit dupa ce acesta va parasi blocul comunitar. Soferii…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…