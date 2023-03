Toate bancile stau la rand in fața Fondului Monetar Internațional, dar acest creditor global pare sa nu aiba ochi decat pentru Ucraina – și pentru cererile exasperante de bani din partea lui Volodimir Zelenski. FMI tocmai a anunțat ca a ajuns la un acord cu guvernul de la Kiev pentru un plan de ajutorare in […] The post Marele creditor internațional, preș in fața Ucrainei first appeared on Ziarul National .