- Ana Maria Margean, fetitia ventriloc care a impresionat-o din prima pe Andra, a castigat premiul cel mare de 120.000 de euro, GIM s-a clasat pe locul al doilea, iar trupa de dans Art of Robots a completat podiumul si a castigat si premiul de originalitate in valoare de 10.000 de euro.

- UPDATE: STOP VOT. Publicul a decis. Voturile s-au contorizat și pana la ultimul s-au numarat. Castigatorul desemnat in urma votului publicului sa caștige marele premiu – 120.000 de euro – este Ana Maria Margean. GIM a caștigat premiul de 20.000 de euro, oferit locului II. Premiul de 10.000 de euro,…

- A venit, a cantat și a plecat cu golden buzz-ul direct in finala. Cine este micuța Ana-Maria Margean, cantareața ventriloca de la Romanii au talent care i-a ridicat pe jurați in picioare și i-a facut Andrei pielea de gaina. Vocea ei este incredibila, pana și papușa ei Lizzie este puțin geloasa. De unde…

