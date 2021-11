Marele câștigător al Lotului 1 pentru testele de salivă distribuite în școli – o firmă de fashion Licitația pentru primul lot de teste COVID pe baza de saliva care va fi livrat in școli s-a incheiat. Dintre cele 3 companii caștigatoare, caimacul l-a luat o cunoscuta casa de moda romaneasca, companie care a caștigat mai multe contracte cu statul in perioada pandemiei. Cine este marele caștigator In prima etapa, in unitațile de invațamant […] The post Marele caștigator al Lotului 1 pentru testele de saliva distribuite in școli - o firma de fashion first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

